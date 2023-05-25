أزمة سقف الدين الأميركي تكبح الاتجاه التصاعدي للذهب

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأميركي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.