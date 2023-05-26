ملياردير أميركي شهير ارتكب أخطاء استثمارية.. إحداها كلفه 11 مليار دولار!

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اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway وارن بافيت بارتكابه خطأ مكلف أثّر على البيانات المالية للمجموعة، على الرغم من كسب 42.5 مليار دولار في عام 2020.فقد كشف بافيت في رسالته السنوية للمساهمين أن الشركة تكبدت خسارة كبيرة قدرها 11 مليار دولار بسبب عملية استحواذ.بينما تؤكد فلسفة الاستثمار لبافيت على القيمة طويلة الأجل، فإن العديد من استثماراته تتعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة والرهانات الأخرى المحفوفة بالمخاطر.في عام 2016، استحوذت Berkshire Hathaway على شركة صناعة الطيران Precision Castparts Corp مقابل 32 مليار دولار، قال بافيت إن تفاؤله أثر على حكمه، مما أدى إلى المبالغة في تقدير شركة تصنيع الطيران.تحمل بافيت المسؤولية الكاملة عن الخطأ، قائلاً: "لقد دفعت الكثير من أجل الشركة. لم يخدعني أحد بأي شكل من الأشكال - كنت ببساطة متفائلًا للغاية بشأن إمكانات الربح الطبيعية لشركة PCC."وأدت الآثار الضارة لوباء كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع، حيث واجهت صناعة الطيران اضطرابات شديدة مع انخفاض السفر الجوي.على الرغم من الخسائر، حافظ بافيت على إيمانه بالآفاق طويلة المدى لـ Precision Castparts، معتقدًا أنه سيحقق عوائد إيجابية في النهاية.وتواصل شركة Precision Castparts بناء قوتها العاملة العالمية. وظفت الشركة 23.164 ألف عاملاً في عام 2022، بزيادة كبيرة عن العام السابق. (cnbc)