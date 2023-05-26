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إقتصاد

استقرار في سعر قارورة الغاز.. ماذا عن أسعار المحروقات؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:21
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 26 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 26 الف ليرة والمازوت 16 الف ليرة واصبحت الاسعار كالآتي:

 بنزين 95 اوكتان :  1.632.000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1.674.000 ليرة.
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مازوت: 1.400.000 ليرة

غاز: 848.000 ليرة
 
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