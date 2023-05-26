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إقتصاد

علي أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:41
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 94.300 و94.600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل التسعيرة نفسها يوم أمس.

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الدولار

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