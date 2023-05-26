إليكم كم أصبحت ثروة الرئيس التنفيذي لـ Nvidia بعد قفزة سهم شركته بأكثر من 29%

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تمكن الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ من ان يصبح أكثر ثراءً مما كان عليه بعدما ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق التي شارك في تأسيسها في عام 1993 مسجلة أكبر مكسب يومي لها في قيمة الشركة السوقية على الإطلاق.وارتفع سهم Nvidia بنسبة تصل إلى 29%، مضيفًا أكثر من 200 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد أن أبلغت الشركة عن تقرير أرباح ضخم أظهر أن الضجة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تترجم إلى مكاسب كبيرة في الإيرادات للشركة.ملكية هوانغ المباشرة لـ 86.9 مليون سهم في Nvidia أو حوالي 3.5% من الشركة، تعني أن ارتفاع السهم الضخم الخميس 25 مايو/آيار أضاف حوالي 6.8 مليار دولار إلى صافي ثروته، ومن المتوقع أن يصل إجمالي صافي ثروة هوانغ إلى 34 مليار دولار.هوانغ ليس الملياردير الوحيد الذي حقق مكاسب كبيرة في ثروته خلال عام 2023؛ بسبب هوس الذكاء الاصطناعي، حيث أضاف مؤسسا Alphabet سيرجي برين ولاري بيج 25 مليار دولار و 27 مليار دولار على التوالي إلى صافي ثروتهما هذا العام وسط بفضل ارتفاع أسهم Google مع توجهها نحو الذكاء الاصطناعي. (cnbc)