24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إليكم كم أصبحت ثروة الرئيس التنفيذي لـ Nvidia بعد قفزة سهم شركته بأكثر من 29%
Lebanon 24
26-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ من ان يصبح أكثر ثراءً مما كان عليه بعدما ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق التي شارك في تأسيسها في عام 1993 مسجلة أكبر مكسب يومي لها في قيمة الشركة السوقية على الإطلاق.
Advertisement
وارتفع سهم Nvidia بنسبة تصل إلى 29%، مضيفًا أكثر من 200 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد أن أبلغت الشركة عن تقرير أرباح ضخم أظهر أن الضجة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تترجم إلى مكاسب كبيرة في الإيرادات للشركة.
ملكية هوانغ المباشرة لـ 86.9 مليون سهم في Nvidia أو حوالي 3.5% من الشركة، تعني أن ارتفاع السهم الضخم الخميس 25 مايو/آيار أضاف حوالي 6.8 مليار دولار إلى صافي ثروته، ومن المتوقع أن يصل إجمالي صافي ثروة هوانغ إلى 34 مليار دولار.
هوانغ ليس الملياردير الوحيد الذي حقق مكاسب كبيرة في ثروته خلال عام 2023؛ بسبب هوس الذكاء الاصطناعي، حيث أضاف مؤسسا Alphabet سيرجي برين ولاري بيج 25 مليار دولار و 27 مليار دولار على التوالي إلى صافي ثروتهما هذا العام وسط بفضل ارتفاع أسهم Google مع توجهها نحو الذكاء الاصطناعي. (cnbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
13:37 | 2023-05-25
25/05/2023 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
03:08 | 2023-05-26
26/05/2023 03:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
05:18 | 2023-05-26
26/05/2023 05:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-05-25
25/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:37 | 2023-05-26
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه "مصرف لبنان" اليوم
09:43 | 2023-05-26
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:25 | 2023-05-26
بيان مهم لـ"هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل
09:15 | 2023-05-26
بوشكيان اختتم AGRI-FOOD INNOVATION مع بيريتيك: الصناعي قادر بمهاراته على المنافسة في الخارج
08:10 | 2023-05-26
"FENASOL" واللجنة النقابية لسائقي مرفأ بيروت علقا اضرابهما
08:00 | 2023-05-26
لوفتهانزا الألمانية تستحوذ على حصة في "إيتا" الإيطالية.. ماذا في التفاصيل؟
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
26/05/2023 18:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 18:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 18:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact