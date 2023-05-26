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إقتصاد

لوفتهانزا الألمانية تستحوذ على حصة في "إيتا" الإيطالية.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:00
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قامت شركة لوفتهانزا الألمانية أمس الخميس بتوقيع اتفاق مع الحكومة الإيطالية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة إيتا الإيطالية التي كانت تعرف في السابق باسم اليطاليا.

وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن خطة لوفتهانزا تسعى لتحقيق 2.5 مليار يورو من الأرباح هذا العام، تصل إلى 4.1 مليار يورو في 2027. لكن تفاصيل الاتفاق المالية لم يكشف عنها.
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وأضاف البيان أن تدفق الأرباح سيسمح لخطوط إيتا بالتوسع في أسطولها من 71 طائرة إلى 94 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتسعى الشركة أيضا لتعيين موظفين جدد لزيادة قوتها العاملة إلى 5500 موظف

وبموجب الاستراتيجية، سيصح مطار فيوميتشينو في روما أحد مراكز مجموعة لوفتهانزا، بينما تركز خطوط إيتا على الرحلات الطويلة. وتحدث كارستن شبور، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، أيضا عن ميلانو بوصفها مركزا محتملا للنمو.

ومازال يتعين الحصول على موافقة سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي على الصفقة.

وكانت إيتا وسلفتها اليطاليا تبحثان عن شريك بعدما خسرت الخطوط الجوية الإيطالية مسارات رحلاتها الداخلية والأوروبية أمام المنافسين منخفضي التكلفة. وفشلت سلسلة من الصفقات مع شركاء محتملين وحقيقيين على مدار 15 عاما مضت.

انطلقت إيتا رسميا في تشرين الأول 2021 بعد إفلاس أليطاليا لتنهي رحلة استمرت 74 عاما.

وكانت لوفتهانزا الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض في أحدث عطاء طرح هذا العام.(cnbc)

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