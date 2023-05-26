Advertisement

إقتصاد

قبل يومين من جولة الانتخاب الثانية.. انخفاض قياسي لقيمة العملة التركية

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1070917-638206945470033333.jpg
Doc-P-1070917-638206945470033333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت العملة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار اليوم الجمعة، وذلك قبل يومين من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
 
وبحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتيش، سجلت الليرة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة، بحسب رويترز.
Advertisement
وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 أيار.
وتقدم إردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.
ومنحت النتيجة النهائية للفرز في الجولة الأولى 49,5 من الأصوات لإردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما، مقابل 45 بالمئة لخصمه الاشتراكي الديمقراطي كيليتشدار أوغلو.
وفي نيسان الماضي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى متدني قياسي إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني 2005، وفق فرانس برس.

وكان إردوغان الذي يقول إنه يفضل النمو والتوظيف على استقرار الأسعار، صرح في نهاية يناير بأن "التضخم سيتباطأ سريعا" في بلاده ليصل إلى "30 بالمئة خلال الأشهر المقبلة".

من ناحيته، وعد كليتشدار أوغلو، بأنه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلالية البنك المركزي. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:41 | 2023-05-26
02:21 | 2023-05-26
02:00 | 2023-05-26
01:39 | 2023-05-26
00:49 | 2023-05-26
00:41 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website