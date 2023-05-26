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إقتصاد

الدولار ينخفض واليورو الى ارتفاع.. اليكم الارقام

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:45
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انخفض الدولار اليوم الجمعة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين مقابل العملات الرئيسية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول.

ولا يزال التوتر مخيما على السوق بسبب مفاوضات سقف الدين الأميركي بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي رغم أن الأنباء باقتراب الاثنين من التوصل إلى اتفاق رفعت من معنويات المستثمرين وتسببت في وقف صعود الدولار.
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وانخفض الدولار من أعلى مستوى له في 6 أشهر أمام الين في التعاملات الآسيوية واستقر في أحدث التعاملات عند 139.77 ين، بعدما سجل 140.23 ين في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.


وصعد اليورو 0.15% إلى 1.0741 دولار، وظل بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 1.0708 والذي سجله في الجلسة السابقة. (العربية) 

المصدر: العربية
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