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إقتصاد
العقوبات على روسيا... كيف يمكن تقييمها؟
Lebanon 24
26-05-2023
|
16:00
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أكد الدبلوماسي البريطاني السابق ألاستير كروك فشل العقوبات الغربية ضد روسيا بالكامل.
جاء ذلك في حديث له مع القاضي أندرو نابوليتانو في قناته على "يوتيوب" Judging Freedom، حيث قال ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العقوبات الغربية ضد روسيا قد فشلت: "نعم، فشلت بالكامل". وتابع أن الاقتصاد الروسي هو أحد الاقتصادات القليلة حول العالم، الذي سوف يظهر نموا اقتصاديا، ولدى روسيا ديون قليلة للغاية، والتضخم يقترب من الصفر، بينما لدينا تضخم في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 20% في أوروبا.
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وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا تبيع الغاز والنفط إلى عملاء آخرين في الشرق بسهولة، وقال: "أعتقد أن الأوروبيين سوف يصابون بصدمة كبيرة إذا ما كانوا يفكرون أنهم في لحظة ما سيعودون إلى روسيا إذا ما انتهت الأزمة الأوكرانية، لأن روسيا سوف تقول لهم حينها إنها آسفة، لأنها أصبحت تتعامل مع دول أخرى، ولا طاقة لدي لكم"، وأعرب كروك عن ثقته في أن هذا ما سيحدث، ووصف ذلك بـ "الكارثة الكبرى".
وانتقد الدبلوماسي الصحافة الغربية في تجاهلها للسبب في التضخم، وهو أن أوروبا اختارت أن تفرض الحصار على روسيا، ويزعمون أن هذا التضخم "بسبب بوتين". في حقيقة الأمر، يقول كروك إن أوروبا اختارت أن "تحاصر نفسها".
وردا على سؤال بشأن المكان الذي تحصل عليه أوروبا الآن على احتياجاتها من الغاز قال الدبلوماسي إن أوروبا تحصل على احتياجاتها عن طريق الغاز المسال، بسبعة أو ثمانية أضعاف سعر الغاز الروسي. وتابع: "كانت هناك مقالة في الصحافة الألمانية مؤخرا حول تصفية عدد من الشركات لأعمالها لأن أسعارها توقفت عن أن تكون أسعارا منافسة. أما الشركات الكبيرة فتتصرف على نحو مختلف، وتنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الصين حيث أسعار الطاقة أقل".
ألاستير كروك هو مدير ومؤسس منتدى النزاعات ومقره بيروت، عمل سابقا مستشارا لخافير سولانا في قضايا الشرق الأوسط، ورئيسا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وكان عضوا في لجنة تقصي الحقائق التابعة للسيناتور جورج ميتشيل، ومستشارا للجنة الرباعية الدولية، وكان شخصية بارزة في المخابرات البريطانية MI6. وله كتاب "المقاومة: جوهر الثورة الإسلامية"، الصادر في فبراير 2009.(RT)
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