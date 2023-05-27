الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، تسعيرة ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل صباحاً ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.