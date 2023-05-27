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إقتصاد

الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:13
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، تسعيرة ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل صباحاً ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار

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