راتبها يتجاوز الـ 100 ألف دولار.. هذه الوظائف لا تتطلب شهادة جامعية

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يبدو ان المزيد من الشركات تتجه نحو إلغاء متطلبات الحصول على الدرجات العلمية وتخلق فرصاً جديدة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة جامعية عبر وظائف تنافسية وذات رواتب مرتفعة.ووفقاً لبحث جديد صادر من ZipRecruiter، يتراجع تدريجياً عدد الوظائف التي تتطلب درجات علمية تتجاوز شهادة الثانوية العامة منذ بداية جائحة كورونا.فيما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أنه بحلول 2030، سيصبح 60% من إجمالي الوظائف الجديدة ضمن مهن لا تتطلب درجات الزمالة أو البكالوريوس أو الدراسات العليا.وحلل علماء البيانات لدى LinkedIn الملايين من ملفات الأعضاء ومنشورات الوظائف المنشورة على المنصة ما بين 2021 و2023، وذلك من أجل العثور على الصناعات التي تنمو فيها فرص المرشحين غير الحاصلين على شهادة البكالوريوس.ووفقاً لهذا التقرير، فإن الخريجين غير الحاصلين على شهادة جامعية هم الأشخاص الخريجين من المدارس الثانوية أو حاصلين على درجة الدبلوم الجامعي، أو أكملوا التدريب المهني للحصول على وظيفة.إليك أسرع الوظائف نمواً والتي لا تتطلب شهادة جامعية وفقاً لـ LinkedIn:-1- استشارةأهم الوظائف في هذا المجال: مستشار للعملاء-مستشار أعمال-استشاري حلول.-2- تسويقأهم الوظائف في هذا المجال: أخصائي تسويق-منسق تسويق-مدير وسائل التواصل الاجتماعي.-3- أبحاثأهم الوظائف في هذا المجال: فني مختبر-محلل أعمال-فني مختبرات طبية.-4- موارد بشريةأهم الوظائف في هذا المجال: أخصائي موارد بشرية-مساعد موارد بشرية.-5- وسائل الإعلام والاتصالاتأهم الوظائف في هذا المجال: كاتب-محرر-مدير إنتاج-مساعد إنتاج.وبحسب بيانات ZipRecruiter التي نقلتها CNBC Make It، توفر بعض من تلك الوظائف رواتب من 6 أرقام، مثل مديرو الإنتاج إذ من الممكن وصول رواتبهم السنوية إلى 106 آلاف دولار سنوياً.فيما يتراوح راتب مستشارو الحلول الأعلى دخلاً ما بين 113 ألف و167 ألف دولار.وتشهد عمليات التوظيف في الأدوار الاستشارية نمواً كبيراً في توظيف المرشحين غير الحاصلين على درجة البكالوريوس في السنوات الأخيرة، بنمو يصل لـ34% ما بين 2021 و2023.(cnbc)