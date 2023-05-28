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إقتصاد

بالأرقام.. استثمارات الطاقة الشمسية ستتجاوز النفطية عالمياً خلال 2023

Lebanon 24
28-05-2023 | 05:00
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أوردت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات العالمية في الطاقة من المتوقع أن تسجل 2.8 تريليون دولار في 2023، مع استحواذ تقنيات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية على 1.7 تريليون دولار من تلك الاستثمارات.
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وفي إشارة إلى كيفية تطور عملية تحول الطاقة، فإن تقرير استثمارات الطاقة العالمية من وكالة الطاقة الدولية أشار إلى أنه من المتوقع أن تجذب استثمارات الطاقة الشمسية أكثر من مليار دولار يومياً خلال العام الجاري.

ومع ذلك أشارت الوكالة إلى أن الإنفاق على استثمارات الوقود الأحفوري اليوم أصبح ضعف المستويات اللازمة لتحقيق سيناريو صفر انبعاثات الكربون بحلول 2050.

هذا وتتوقع وكالة الطاقة ارتفاع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يومياً في 2023.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول في بيان إن الاستثمارات في الطاقة الشمسية من المقرر أن تتجاوز كمية الاستثمارات التي تذهب لصالح الإنتاج النفطي لأول مرة على الإطلاق.

فيما أوضح بيرول في تصريحات لـCNBC أنه هناك فجوة كبيرة بين الاستثمارات في الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة.

وأرجع ذلك إلى 3 أسباب رئيسية، أولها تكلفة الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والتي تصبح أرخص كل فترة.

أما السبب الثاني فهو أن العديد من الحكومات ترى الآن أن مصادر الطاقة النظيفة كحلول دائمة لمشاكل أمن الطاقة، فيما يتعلق السبب الثالث بالاستراتيجية الصناعية.

وأضاف بيرول: ترى الحكومات والمستثمرون أن الفصل المقبل في الصناعة هو تصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، فهي توفر مبادرات هائلة للمستثمرين.(cnbc)


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