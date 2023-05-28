التنمية الاقتصادية في آسيا تواجه تحديات عديدة.. هذا ما كشفه وزير صيني

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أعلن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو بأن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات.وقال وانغ في تصريحات أمس السبت على هامش مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه شدد على استعداد الصين لتقديم المساهمات الواجبة.وأضاف: منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائماً المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانيات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات.وتابع: الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد.وكانت البيانات الاقتصادية الصينية أظهرت يوم السبت تراجع أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين بنحو 20.6% في أول أربعة أشهر من 2023.(cnbc)