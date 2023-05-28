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إقتصاد

أول طائرة ركاب صينية الصنع تقلع في رحلتها التجارية الأولى.. ما هي مواصفاتها؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 02:04
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في رحلتها التجارية الأولى التي تمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب، أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10,30 صباحا (02,30 ت غ).
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وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك عند الساعة 1,10 مساءً (05,10 ت غ)، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن.

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص آيه 320".

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة الطيران التجاري الصينية "كوماك" المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد.

واعتبارا من الاثنين، ستطير "سي 919" بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت " سي سي تي في".

وتم تسليم الطائرة الأولى من طراز طسي 919" ضيقة البدن والتي تتسع لـ164 راكبا رسميا إلى شركة "ايسترن ايرلاينز" في كانون الأول، وفي كانون الثاني صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام ل"كوماك" لصحيفة "ذا بايبر" الصينية شبه الرسمية أن الشركة قد تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء "سي 919".(العربية)

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