الدولار.. كيف افتتح صباحا في السوق الموازية؟

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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 94500 والـ 94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد أقفل في السوق الموازية، مساء أمس السبت، على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.