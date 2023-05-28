مكارثي: اتفاق سقف الديون يحظى بتأييد الجمهوريين في مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إنه يتوقع أن يحظى اتفاق سقف الديون، الذي أبرمه مع البيت الأبيض، بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس.



وأضاف مكارثي، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، أن أكثر من 95% من الجمهوريين في مجلس النواب متحمسون للغاية للاتفاق الذي يتضمن قيوداً على إنفاق الإدارة الأميركية.

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