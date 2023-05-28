بوينغ تسعى للفوز بصفقة سعودية جديدة.. هذه قيمتها

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تحاول شركة بوينغ الحصول على ثاني صفقة كبرى لها في السعودية، العام الجاري، بحسب تقرير وكالة "بلومبرغ"، نشر أمس الأحد، وأوضح أن شركة صناعة الطائرات الأميركية تجري محادثات لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لبدء تشغيل شركة "طيران الرياض"، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.وقال الأشخاص الذين طلبوا من "بلومبرغ" عدم الكشف عن هويتهم، إن شركة الطيران الجديدة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، تسعى لشراء ما بين 300 و 400 طائرة ذات ممر واحد.ووفقا لـ"بلومبرغ"، شملت الصفقة السابقة طائرات "بوينغ 787 دريملاينر" الأكبر حجماً للتعامل مع الرحلات طويلة المدى لشركة طيران الرياض.وبالمعدل الحالي البالغ 53 مليون دولار لطائرة "ماكس 8"، ستُقدر قيمة طلبية 150 طائرة بحوالي 8 مليارات دولار، بناءً على تقديرات القيمة السوقية التي جمعتها شركة "أسيند باي سيريم" ونقلتها "بلومبرغ".لكن الوكالة نقلت عن بعض الأشخاص قولهم إن المحادثات معقدة، إذ لا تزال بيانات التوقيت وهيكل الطائرات في حالة تغير مستمر، وقد تسعى شركة "إيرباص أسي إي" أيضًا للحصول على جزء من الصفقة.وأضافوا أن المفاوضات مستمرة، مع إعلان محتمل في معرض باريس الجوي، في منتصف حزيران القادم، رغم عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.وامتنع متحدث باسم بوينغ عن التعليق لـ"بلومبرغ"، وكذلك فعل ممثلون في طيران الرياض وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.وفوز بوينغ بهذه الصفقة، ترى الوكالة أنه سيمنح الشركة ميزة كبيرة في سوق خليجية مهيأة للنمو، إذ يُركز ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، على تنشيط السياحة في المملكة، وعلى بناء منافس لشركات الطيران الإماراتية والقطرية.واعتمدت السعودية استراتيجية لقطاع الطيران تقوم على التوسع بشكل كبير للحصول على حصة من السوق الذي تهيمن عليه شركات ضخمة في دول خليجية أخرى، وأعلنت في هذا الإطار إطلاق شركة طيران وطنية جديدة وعن طلبية كبيرة لشراء طائرات "بوينغ"، بحسب وكالة "فرانس برس".(الحرة)