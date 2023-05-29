Advertisement

إقتصاد

مشروع "طريق التنمية"... هذا ما اعلن عنه العراق

Lebanon 24
29-05-2023 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1071896-638209447414613773.jpeg
Doc-P-1071896-638209447414613773.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا.

وقال السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "طريق التنمية"، إن "طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية ورافعات اقتصادية، هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة".
Advertisement

وأضاف أن "هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة".

وأشار السوداني إلى أن "ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام، وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم وسوف تتكامل مع الميناء المدن الحضرية، التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية هي الأحدث في المنطقة والعالم، وستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة".

وتابع أن "العراق سينطلق بهذا المشروع الواعد نحو شراكة اقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، تجعل بلداننا مصدرة للصناعات الحديثة والبضائع، وسنعتمد في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط، وأكثر من (1200) كم من السكك الحديدية، وتشغيلها البيني المشترك، والطرق السريعة".

وانطلق مؤتمر "طريق التنمية"، اليوم السبت، بمشاركة إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.(RT)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:12 | 2023-05-29
02:27 | 2023-05-29
02:00 | 2023-05-29
23:29 | 2023-05-28
22:54 | 2023-05-28
22:52 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website