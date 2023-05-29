24
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار الطاقة في اوروبا... ما هي اسباب انخفاضها؟
Lebanon 24
29-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب مدير المركز الروسي لاقتصاديات الطاقة سيرغي كولوبانوف إن عددا من العوامل مثل الطقس والتدابير التقشفية وشعور المستهلكين ببعض الثقة بموارد الطاقة أدت إلى انخفاض أسعار الغاز.
وأوضح كولوبانوف أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز في أوروبا العام الماضي كان بسبب التوقعات والمخاوف من نقص الغاز في المستقبل وخاصة في الشتاء، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للغاز مرتبطة بعاملي العرض والطلب في السوق.
Advertisement
ووفقا للخبير الروسي فإن العديد من العوامل الإيجابية قد اجتمعت معا في سوق الغاز الأوروبية، والتي أدت إلى انخفاض أسعاره، منها الإجراءات التقشفية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، وانخفاض استهلاك الغاز في المنطقة، كما أن الطقس الدافئ في الشتاء والربيع الماضيين سمح للأوروبيين بالحفاظ على احتياطيات كبيرة في مخازن الغاز.
ولم يستعبد الخبير الروسي أن تشهد أسعار الغاز تذبذبا من جديد وقد تتضاعف، موضحا أن إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم لم تزداد بشكل كبير خلال العام الماضي، وبالتالي مع زيادة الطلب بسبب النمو الاقتصادي في آسيا، قد تعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو المقبل، سجلت الخميس الماضي انخفاضا، ونزلت إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بقميص موسلين شفاف أظهر ما تحته.. إطلالة اليسا في مصر تعرّضها للانتقادات والجمهور: " شو لابسة؟" (صور)
Lebanon 24
بقميص موسلين شفاف أظهر ما تحته.. إطلالة اليسا في مصر تعرّضها للانتقادات والجمهور: " شو لابسة؟" (صور)
04:20 | 2023-05-28
28/05/2023 04:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
08:31 | 2023-05-28
28/05/2023 08:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جريئة لعارضة أزياء إيرانية.. إرتدت "مشنقة" في مهرجانٍ عالمي!
Lebanon 24
إطلالة جريئة لعارضة أزياء إيرانية.. إرتدت "مشنقة" في مهرجانٍ عالمي!
05:33 | 2023-05-28
28/05/2023 05:33:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أوليّة.. أردوغان يقترب من حسم إنتخابات تركيا وهذه آخر فرز الأصوات
Lebanon 24
نتائج أوليّة.. أردوغان يقترب من حسم إنتخابات تركيا وهذه آخر فرز الأصوات
13:13 | 2023-05-28
28/05/2023 01:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:12 | 2023-05-29
عن طبع الليرة والودائع.. كلامٌ جديد من خبير إقتصاديّ وهذا ما قاله
02:27 | 2023-05-29
بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
01:06 | 2023-05-29
مشروع "طريق التنمية"... هذا ما اعلن عنه العراق
23:29 | 2023-05-28
بوينغ تسعى للفوز بصفقة سعودية جديدة.. هذه قيمتها
22:54 | 2023-05-28
تنشيط البدائل المصرفية للسيولة بعد تحذيرات دولية من مخاطرها
22:52 | 2023-05-28
" تحريات أميركية" حول مصادر أموال حاكم "مصرف لبنان"
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
29/05/2023 10:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
29/05/2023 10:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
29/05/2023 10:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact