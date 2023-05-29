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إقتصاد
فائض في ميزانية عُمان... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-05-2023
|
05:00
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سجلت الميزانية العامة في سلطنة عُمان، فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022.
وارتفعت الإيرادات الفعلية بنسبة 37% مقارنة بالإيرادات المقدرة لتسجل 14.473 مليار ريال (37.7 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق العام الفعلي 13.329 مليار ريال (34.7 مليار دولار).
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وتوجه الحكومة العُمانية، الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية، وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
وسجل إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1.306 مليار ريال، مرتفعًا بـ 406 ملايين ريال مقارنة بالمخصصات المعتمدة في الميزانية.(العربية)
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