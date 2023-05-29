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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
29-05-2023
|
02:27
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94500 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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