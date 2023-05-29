بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94500 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.