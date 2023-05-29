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إقتصاد

بعد فوز أردوغان.. الليرة التركية تنخفض بشكل قياسي

Lebanon 24
29-05-2023 | 04:41
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تراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وهذا الرقم قريب للغاية من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06 والذي سجلته الليرة أمام العملة الأمريكية يوم الجمعة. وتراجعت الليرة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام.
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في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، الأحد إن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا للبلاد، مضيفا أنه سيتراجع في أعقاب خفض سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة قبل عامين.

وقال أردوغان لأنصاره في قصره بأنقرة "نشيد اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية".(رويترز)




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