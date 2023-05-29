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إقتصاد

في ظل تفاؤل "سقف الدين" وضغوط تراجع النفط.. كيف أغلقت أسهم أسواق الخليج؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:35
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أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، اليوم، بعد أن توصل المشرعون الأميركيون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن سقف الدين، فيما ألقت المخاوف من قيام الفيدرالي الأميركي بمزيد من رفع الفائدة بظلالها على المعنويات.
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ومن جانب آخر، هبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، إذ طغت المخاوف الاقتصادية إزاء رفع أسعار الفائدة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.


وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

أما المؤشر الرئيسي في أبوظبي فهبط 0.4 بالمئة.

 
وتخلى المؤشر الرئيسي بالسعودية عن المكاسب المبكرة، ليغلق مستقرا بعدما قوبلت الزيادة في أسهم القطاع المالي بخسائر في أسهم الرعاية الصحية.
 
وصعد سهم المتحدة للإلكترونيات 3.4 بالمئة بعد أن نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن الشركة تخطط لطرح عام أولي لشركتها، للخدمات التمويلية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان سهم أرامكو من بين الأسهم المتراجعة إذ خسر 0.6 بالمئة.

خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر EGX30 بنسبة 0.5 بالمئة، بدعم من قفزة سهم إيسترن كومباني لمنتجات التبغ بنسبة 2.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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