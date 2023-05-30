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إقتصاد

بين ايران وروسيا... تدشين خط بحري جديد

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:00
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أعلن مدير شركة الملاحة البحرية في بحر قزوين، كامبيز جهانباني، عن تدشين خط شحن بحري أسبوعي منتظم من ميناء أنزلي الايراني إلى روسيا.

ووصف المسؤول نسبة الشحن والنقل لشركة الملاحة البحرية في هذا البحر بالإيجابي، وأشار إلى زيادة نسبة الصادرات قياسا للاستيراد لأول مرة في تاريخ نشاط هذه الشركة.
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وقال المسؤول، إنه تماشيا مع برامج وأهداف الحكومة الحالية وفي إطار السياسة المستقبلية المقررة لشركة الملاحة البحرية بإيران، فقد تم البدء بهذا العمل، حيث أن سير الشحن والنقل في بحر قزوين يشهد مرونة، ولا نشاهد تكديس للسلع في موانيء شمال ايران خاصة في مجال التجارة وتصدير السلع إلى روسيا.

ودعا المسؤول المصدرين الإيرانيين إلى تطوير شحن السلع من خلال الملاحة البحرية، مشددا على ضرورة اتخاذ القرارات الكفيلة لاستمرار الزيارات المنتظمة للقطع البحرية الاسبوعية، وتم بذل الجهود الرامية للتقليل من كلفة نقل السلع.

وأضاف المدير العام للملاحة البحرية في بحر قزوين قائلا: "يجري حاليا تنفيذ خدمات نقل الحاويات من قبل شركة بحر قزوين للشحن من الموانئ الشمالية للبلاد إلى الموانئ الروسية، وأصبح لدينا القدرة على ذلك بشكل خاص وإذا احتاج السوق فسوف نقوم بزيادة المعروض من الحاويات بشكل سريع".

وبخصوص محور شمال – جنوب، قال: "نشاهد في هذا المحور زيادة مضطردة في النشاطات الاقتصادية، حيث شهدت عملية الشحن والنقل فيه خلال العام الماضي زيادة 360% قياسا للعام الذي سبقه مما يظهر الدور الجيد للغاية الذي تؤديه الملاحة البحرية في بحر قزوين".

ويرى المسؤول أن إنشاء سكك الحديد بين رشت – انزلي – آستارا يعد منعطفا في محور طريق شمال – جنوب، مؤكدا أن استخدام هذا المحور سيؤدي الى ربط سكك حديد إيران بروسيا ومن ثم الاتصال بسكك حديد لأوروبا.( فارس)


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