24
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
معاناة جديدة... رفع سعر الكهرباء بنسبة 100% في أوكرانيا
Lebanon 24
30-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة RBC-Ukraine، بأن أسعار الكهرباء بالنسبة للأوكرانيين قد ترتفع بنسبة 100٪ اعتبارا من 1 حزيران، وكذلك سعر المياه - بنسبة 30٪.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام هذه الزيادات لتغطية تكاليف إعادة بناء منشآت البنية التحتية للطاقة.
Advertisement
وأضافت الصحيفة: "اعتبارا من 1 حزيران، من المتوقع زيادة سعر الكهرباء والماء في أوكرانيا. وتخطط السلطات لرفع أسعار الخدمات المنزلية والعامة، ولكن في الوقت الحالي لا توجد قرارات رسمية بشأن هذه المسألة حتى الآن".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء أوكرانيا مدد في أبريل التعريفات التفضيلية للكهرباء حتى 1 يونيو 2023. وبالتالي، فإن تعريفة الكهرباء اليوم للسكان هي 1.44 هريفنيا / كيلو وات ساعة عند استهلاك حتى 250 كيلو وات شهريا و 1.68 هريفنيا / كيلو وات ساعة للاستهلاك فوق 250 كيلو وات.
ويشار إلى أن المناقشات حول الحاجة إلى مراجعة سعر الكهرباء للسكان، مستمرة منذ عدة أشهر.
وتؤكد السلطات أن زيادة التعريفة بالنسبة للسكان هي "إجراء اضطراري" من أجل إعادة بناء وتأهيل منشآت الطاقة التي تضررت نتيجة القصف الروسي.( نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
10:20 | 2023-05-29
29/05/2023 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
13:40 | 2023-05-29
29/05/2023 01:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
08:46 | 2023-05-29
29/05/2023 08:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
02:38 | 2023-05-30
30/05/2023 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
13:50 | 2023-05-29
29/05/2023 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:01 | 2023-05-30
دولة بصدد إطلاق "التأشيرة الذهبية"... ما هي شروط الحصول عليها؟
03:20 | 2023-05-30
الليرة التركية تستمر في التراجع... اليكم التفاصيل
02:53 | 2023-05-30
الدولار.. كيف افتتح صباحا في السوق الموازية؟
02:00 | 2023-05-30
بين ايران وروسيا... تدشين خط بحري جديد
01:20 | 2023-05-30
أسعار النفط ترتفع
23:35 | 2023-05-29
لأول مرة منذ 3 سنوات.. إيلون ماسك قريباً في الصين
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 14:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 14:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 14:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact