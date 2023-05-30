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إقتصاد

الدولار.. كيف افتتح صباحا في السوق الموازية؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:53
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار

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