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إقتصاد
تحذير... العاملون في هذا المجال سيخسرون مهنتهم فما السبب؟
Lebanon 24
30-05-2023
|
07:59
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حذر خبير في مجال الذكاء الاصطناعي من أن ملايين العاملين في مجال الوجبات السريعة، سيفقدون وظائفهم في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وذلك بعد أن تحل محلهم الروبوتات.
وسيسمح تطور الذكاء الاصطناعي للأكشاك التي تعمل بالكمبيوتر والروبوتات، باستبدال البشر الذين يعملون بوظائف في مجال الوجبات السريعة، وفق مؤسس شركة "فاليانت" للذكاء الاصطناعي روب كاربنتر.
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وقال كاربنتر لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "هذه بالتأكيد لحظة فاصلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. سنراه يقفز من معالجة البيانات والتصنيع والعمليات التي تجري في الخلفية، إلى الوظائف الموجهة للمستهلكين والواجهة الأمامية والوظائف البشرية".
وأشار الخبير إلى أن محرك الذكاء الاصطناعي "هولي" يمكن أن يبيع بشكل أفضل من البشر.
و"هولي" التابع لشركة "فاليانت"، "يمكنه أن يتفوق على الموظفين البشر إذ استلم بالفعل أكثر من مليون طلبية، ويعمل الآن مع مطاعم هارديز وكارلز جونيور"، وفق كاربنتر.
وأضاف: "في غضون 5 إلى 10 سنوات، أعتقد أنه يمكن أتمتة غالبية الوظائف داخل المطاعم، وسيكون ذلك من مجموعة متنوعة من مزودي التكنولوجيا المختلفين". (سكاي نيوز)
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