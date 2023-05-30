Advertisement

إقتصاد

تحذير... العاملون في هذا المجال سيخسرون مهنتهم فما السبب؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1072398-638210558266481507.jpg
Doc-P-1072398-638210558266481507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبير في مجال الذكاء الاصطناعي من أن ملايين العاملين في مجال الوجبات السريعة، سيفقدون وظائفهم في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وذلك بعد أن تحل محلهم الروبوتات.

وسيسمح تطور الذكاء الاصطناعي للأكشاك التي تعمل بالكمبيوتر والروبوتات، باستبدال البشر الذين يعملون بوظائف في مجال الوجبات السريعة، وفق مؤسس شركة "فاليانت" للذكاء الاصطناعي روب كاربنتر.
Advertisement

وقال كاربنتر لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "هذه بالتأكيد لحظة فاصلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. سنراه يقفز من معالجة البيانات والتصنيع والعمليات التي تجري في الخلفية، إلى الوظائف الموجهة للمستهلكين والواجهة الأمامية والوظائف البشرية".

وأشار الخبير إلى أن محرك الذكاء الاصطناعي "هولي" يمكن أن يبيع بشكل أفضل من البشر.

و"هولي" التابع لشركة "فاليانت"، "يمكنه أن يتفوق على الموظفين البشر إذ استلم بالفعل أكثر من مليون طلبية، ويعمل الآن مع مطاعم هارديز وكارلز جونيور"، وفق كاربنتر.

وأضاف: "في غضون 5 إلى 10 سنوات، أعتقد أنه يمكن أتمتة غالبية الوظائف داخل المطاعم، وسيكون ذلك من مجموعة متنوعة من مزودي التكنولوجيا المختلفين". (سكاي نيوز)
 
 

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:43 | 2023-05-30
08:23 | 2023-05-30
06:01 | 2023-05-30
05:00 | 2023-05-30
03:20 | 2023-05-30
02:53 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website