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إقتصاد
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
31-05-2023
|
02:53
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سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 94300 و 94600 ليرة للدولار الواحد.
ولا يزال سعر الصرف نفسه منذ مساء أمس.
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