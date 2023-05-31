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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 02:53
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سجل سعر صرف الدولار  صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 94300 و 94600 ليرة للدولار الواحد.
ولا يزال سعر الصرف نفسه منذ مساء أمس.

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