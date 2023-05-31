أسعار النفط تهبط

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هبطت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف من تباطؤ الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، على التقدم الإيجابي بمشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي.واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء. ويترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار.