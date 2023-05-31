الإمارات تضخ ملايين الدولارات في مصر

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تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.ووفقا لمحمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في الشركة فإن الشركة رصدت استثمارات تقدر بـ100 مليون دولار لحفر تلك الآبار، مشيرا إلى أن لدى الشركة 4 امتيازات حاليا في مصر وتسعى لضمها في امتياز واحد ضمن اتفاق ينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.واتفقت دانة غاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على تغيير الشروط الاقتصادية الخاصة بعملياتها في مصر، بما يتيح لها إمكانية استخراج الغاز من مناطق تتطلب تكلفة أكبر من المتفق عليها حالياً، بحسب رئيس علاقات المستثمرين في الشركة. وتوقع بدء عمليات الحفر في الآبار الجديدة خلال العام الجاري.وتمثل مصر نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة التي وصل متوسط إنتاجها في مصر وكردستان العراق، في الربع الأول إلى 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 1% على الربع المقابل من 2022. وخلال تلك الفترة انخفض معدل إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10%. (روسيا اليوم)