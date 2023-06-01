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إقتصاد

الليرة التركية تواصل تراجعها إلى مستوى قياسي جديد

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:00
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انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال تداولات أمس ‏الأربعاء، لتواصل تراجعها بعد إعادة انتخاب الرئيس الحالي رجب طيب ‏أردوغان.‏

وتم تداول العملة التركية عند مستوى 20.8 مقابل الدولار لتفقد الليرة ما يزيد عن ‏‏7٪ من قيمتها منذ بداية العام الجاري.‏
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وتركز السياسة النقدية التركية على السعي لتحقيق النمو والمنافسة التصديرية بدلاً ‏من ترويض التضخم، ويؤيد أردوغان وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن رفع ‏أسعار الفائدة يزيد التضخم.‏

كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات التركية، ‏ويعني ضعف الليرة أن العديد من الأسر والشركات المحلية في تركيا ستتضرر.‏(cnbc)

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