بسبب الذكاء الاصطناعي.. شركة تصنيع رقائق تدخل نادي التريليون!

Advertisement

بعد ارتفاع سعر سهمها، دخلت شركة تصنيع الرقائق Nvidia نادي الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار الثلاثاء 30 أيار.وتجاوزت الشركة حاجز التريليون قبل تقليص بعض المكاسب لتنهي اليوم بقيمة سوقية تبلغ 991 مليار دولار، وفقًا لبيانات Refinitiv.Nvidia هي واحدة من الشركات الأميركية القليلة التي وصلت إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، إلى جانب Apple و Microsoft و Alphabet من Google وAmazon فجميعها أعلى من هذا المستوى، بينما كانت Tesla و Meta موجودة أيضًا في نادي التريليون.يرجع الفضل في صعود Nvidia إلى هذا المستوى إلى الذكاء الاصطناعي، فهي من بين أكبر المستفيدين من هوس ChatGPT في الأشهر الأخيرة.تشغيل منتجات الذكاء الاصطناعييتم تشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بواسطة أجهزة حواسب كبيرة تعمل من خلال رقائق متخصصة تسمى وحدات معالجة الرسومات (GPUs).تمتلك Nvidia حصة 95% من سوق GPU، وفقًا لبيانات من New Street Research - لذلك من المتوقع أن يؤدي هوس الذكاء الاصطناعي من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم إلى زيادة هائلة في الطلب على منتجها الرئيسي.أنشأت شركة OpenAI روبوت الدردشة الذكي ChatGPT باستخدام الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia ، بينما طلب إيلون ماسك الآلاف من المعالجات لشركته الناشئة الجديدة X.AI، حسبما أفاد موقع Insider سابقًا.ربما جاءت أقوى علامة حتى الآن على هيمنة Nvidia على الذكاء الاصطناعي عندما أصدرت توقعات الإيرادات للربع الثاني والتي فاقت توقعات وول ستريت بنسبة 50% بسبب الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.أدت هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 24% في 25 آيار، مضيفةً نحو 190 مليار دولار إلى قيمتها في يوم واحد.الطريق إلى التريليون دولارجعل ارتفاع سهم Nvidia بنسبة 174% مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي من الأسهم الأفضل أداءً على مؤشر S&P 500 هذا العام.ومنذ أن وصلت أسواق الأسهم الأميركية إلى القاع في منتصف تشرين الأول، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Nvidia بمقدار 710 مليار دولار أو 250%.. (CNBC)