Advertisement

إقتصاد

علي أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1072976-638212086943188086.jpg
Doc-P-1072976-638212086943188086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم  ما بين 93950 و 94150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليورو.. لماذا لم يحل مكان الدولار على عرش العملات الدولية؟
lebanon 24
01/06/2023 11:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تضخ ملايين الدولارات في مصر
lebanon 24
01/06/2023 11:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... ما هو سعر صرف الدولار؟
lebanon 24
01/06/2023 11:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة أمام إشكالية أكبر من سقف الديون.. فهل سينجو الدولار؟
lebanon 24
01/06/2023 11:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-06-01
00:29 | 2023-06-01
22:20 | 2023-05-31
16:00 | 2023-05-31
13:45 | 2023-05-31
12:45 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website