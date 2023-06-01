علي أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93950 و 94150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.