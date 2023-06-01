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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوى في شهرين

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بدفعة من آمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الفائدة هذا الشهر دون تغيير بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال تخلف أميركا المحتمل عن سداد مدفوهاتها.
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وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7% بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وصادق مجلس النواب في أميركا، أمس الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون حيث تترقب الأسواق الآن
كما ألمح بعض المسؤولين في الفيدرالي إلى احتمال عدم رفع الفائدة في اجتماع حزيران.

وارتفعت أسهم "هايدلبرغ ماتريالز" 2% بعد أن رفع "جيه.بي مورغان" تصنيف سهم شركة تصنيع الإسمنت إلى "زيادة الوزن في المحفظة" واصفا إياه بأنه فرصة كبيرة إذ بدا أن القطاع سيجذب المزيد من المستثمرين وسط جهود إزالة الكربون. (العربية)    
المصدر: العربية
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