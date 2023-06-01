إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

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وصف المدير العام لشركة إدارة الأصول العملاقة "Pimco"، أسعار الذهب بـ"المبالغ فيها"، رغم الانخفاضات الأخيرة للمعدن الأصفر، حيث يرى أن التضخم الثابت سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.وانخفض المعدن الثمين في شهر ايار، عن الأسعار الملامسة للمستويات القياسية في أوائل الشهر. وقد يكون هناك المزيد من الخسائر مستقبلاً، وفقاً لغريغ شارينو، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في شركة "Pacific Investment Management Co".وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن أسعار الذهب "مبالغ فيها بشكل طفيف مقارنة بالسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم، والمعروفة باسم "TIPs"، وربما تكون هذه قيمة أفضل في المحافظ متعددة الأصول في الوقت الحالي". وأضاف أنه من المرجح أن تظل عائدات السندات الحقيقية أعلى لفترة أطول، مما يضغط على الذهب الذي لا يدر أي دخل، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".ولا يزال الذهب أعلى بأكثر من 20% من أدنى مستوى له في ايلول الماضي، بعد اندفاع قاده المستثمرون الذين يتوقعون نهاية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. فيما لا تزال هناك آراء متباينة حول متى ستكون البنوك المركزية قادرة على تخفيف معدلات الفائدة، وما إذا كان يمكن للاقتصادات المتقدمة تجنب حالات الركود. بينما يزيل تمرير صفقة الحد من الديون الأميركية في مجلس النواب أحد المخاطر.وقال شارينو: "التحدي الأكبر حالياً هو معرفة الآثار المتأخرة لأي تشديد ائتماني يأتي من بعض البنوك المركزية". إذ لا يزال نطاق عدم اليقين واسع إلى حد ما". (العربية)