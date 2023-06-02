ماسك مُتهم بالتلاعب في تداول عملة مُشفرة.. إليكم التفاصيل

في خطوة مُفاجئة، اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك، بالتلاعب بعملة دوغكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.
وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء الماضي في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن.بي.سي وغيرها من "حيل الدعاية" ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها Tesla.
وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوغكوين بنحو 124 مليون دولار في شهر نيسان بعدما استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار عملة دوغكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة بنسبة 30% في سعر دوغكوين. وكان ماسك قد اشترى تويتر في تشرين الأول الماضي.
وجاء في الملف أن "نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل" مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.
ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق أمس الخميس. ولم يرد محامي تسلا على الفور على طلب للتعليق. ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب التعليق أيضا.
واتهم المستثمرون ماسك، برفع سعر عملة دوغكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار عامين ثم تركها تنهار.
وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو حزيران الماضي.
وكان ماسك وTesla قد سعيا في آذار الماضي إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 أيار، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.(cnbc)