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إقتصاد

ماسك مُتهم بالتلاعب في تداول عملة مُشفرة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:00
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في خطوة مُفاجئة، اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة ‏تسلا ايلون ماسك، بالتلاعب بعملة دوغكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.‏

وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء الماضي في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال ‏المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على ‏الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة ‏إن.بي.سي وغيرها من "حيل الدعاية" ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد ‏من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها ‏Tesla‏.‏
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وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوغكوين بنحو 124 مليون ‏دولار في شهر نيسان بعدما استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار ‏عملة دوغكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة بنسبة 30% في ‏سعر دوغكوين. وكان ماسك قد اشترى تويتر في تشرين الأول الماضي.‏

وجاء في الملف أن "نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول ‏من الداخل" مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.‏

ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق أمس الخميس. ولم يرد محامي تسلا ‏على الفور على طلب للتعليق. ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب ‏التعليق أيضا.‏

واتهم المستثمرون ماسك، برفع سعر عملة دوغكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار ‏عامين ثم تركها تنهار.‏

وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى ‏قضائية بدأت في يونيو حزيران الماضي.‏

وكان ماسك وTesla‏ قد سعيا في آذار الماضي إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، ‏وفي 26 أيار، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.‏(cnbc)



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