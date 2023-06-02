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إقتصاد

لائحة بأكثر الشركات المكروهة في أميركا.. هؤلاء في الصدارة

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:00
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يبدو ان تويتر وميتا وتيك توك وهم ثلاثة من أكبر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، هم أيضًا 3 من العلامات التجارية ذات السمعة السيئة في أميركا، وفقًا لتصنيف Axios Harris Poll لعام 2023 الذي تم إصداره مؤخرًا.
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وشارك في المسح أكثر من 16 ألف أميركي اختاروا من بين 100 شركة الشركات التي اعتبروها مكروهة وسيئة السمعة.

وسجلت كل من Meta و Twitter ضعيفًا في فئتي "الثقافة" و "الأخلاق"، حيث واجهت كل منهما مؤخرًا ردود فعل عامة عنيفة بعد تسريح الآلاف من العاملين عبر البريد الإلكتروني.

وكان أداء TikTok ضعيفًا في فئتي "المواطنة" و"الشخصية"، وسط مخاوف متزايدة من المشرعين الأميركيين بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.

فيما يلي العلامات التجارية السبعة ذات السمعة السيئة في أميركا بحسب الاستطلاع:

1   The Trump Organization
2    FTX
3    Fox Corporation
4   Twitter
5Meta
6   Spirit Airlines
7    TikTok

وحصلت Trump Organization على نتيجة إجمالية صنفتها "سيئة للغاية"، وهو أدنى مستوى ممكن، فسجلت درجات منخفضة بشكل خاص في فئات "الشخصية" و "الثقة" و "الأخلاق".

وتم نشر التصنيف قبل أيام فقط من توجيه تهم إلى الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أدار المنظمة لعقود - 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتتمتع بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX بثاني أسوأ سمعة بين الشركات الأميركية، بعد انهيارها في تشرين الثاني 2022.  (cnbc)

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