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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع.. هكذا أصبح سعر الأونصة

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:50
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ستحقق أسعار الذهب، اليوم الجمعة، أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش. ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.
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وصعد الذهب 1.7% هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من نيسان، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقال محلل المعادن لدى ماريكس، إدوارد مائير، إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلا إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في حزيران.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.92 دولار للأونصة لكنها ارتفعت 2.7% خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.(العربية)

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