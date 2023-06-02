Advertisement

إقتصاد

تراجع مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1073352-638212975920590065.jpeg
Doc-P-1073352-638212975920590065.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار الاميركي  في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93700 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
سجّل خسارة كبيرة... ​ الدولار يتلقى ضربة جديدة
lebanon 24
02/06/2023 14:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: القسم الأكبر من المستشفات بدأ يعطي رواتب بالدولار وبعض الجهات الضامنة لا تدفع المستحقات للمستشفيات
lebanon 24
02/06/2023 14:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
16 معلومة مهمة عن "الدولار".. إكتشفوها الآن!
lebanon 24
02/06/2023 14:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
lebanon 24
02/06/2023 14:23:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2023-06-02
06:37 | 2023-06-02
06:10 | 2023-06-02
05:50 | 2023-06-02
05:00 | 2023-06-02
04:37 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website