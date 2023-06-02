تراجع مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93700 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.