الأسهم اليابانية بأعلى مستوى في 32 عاماً بعد رفع سقف الدين الأميركي

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ارتفعت الأسهم اليابانية وأغلق المؤشر نيكي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف الدين وعلى خلفية مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي.وصعد سهم سوفت بنك جروب 4.3 بالمئة وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.كما قفز سهم "تي آند دي هولدنجز" 4.28 بالمئة ليقود أسهم شركات التأمين مع تبدد المخاطر بوقوع كارثة مالية ناتجة عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.وارتفع المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 بالمئة إلى 2182.70 نقطة.