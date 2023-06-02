صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.2% في 2023

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توقع صندوق النقد العربي، استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 بالمئة للفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 بالمئة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 بالمئة في 2023، و2.57 بالمئة في 2024.وتوقع التقرير، نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 بالمئة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز، وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.ونوه التقرير إلى أن الدول العربية، التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.وتوقع التقرير، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024، لتسجل نحو 4 بالمئة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم. (سكاي نيوز)