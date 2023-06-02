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إقتصاد
روسيا.. كم بلغ حجم صادراتها الزراعية؟
Lebanon 24
02-06-2023
|
16:00
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صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو، بأن روسيا زادت صادراتها من المنتجات الزراعية في 2022 بنسبة 12% مقارنة بالعام 2021.
وبحسب المسؤولة فقد ازدادت هذه الصادرات إلى 41.5 مليار دولار، بما في ذلك الإمدادات إلى الدول الصديقة بلغت 34 مليار دولار أو ما نسبته 82% من إجمالي الصادرات.
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وأشارت إلى أن المصدرين الروس قاموا بإعادة توجيه إمدادات المنتجات الزراعية من الدول غير الصديقة إلى الدول الصديقة، وقالت المسؤولة: "نتيجة لذلك، بلغ حجم تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الصديقة 82% من الحجم الإجمالي وتجاوز 34 مليار دولار، وهذا يزيد بمقدار الربع عن العام السابق".
وأضافت أن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي حوالي 160 دولة في العالم، ورغم القيود التجارة الخارجية فقد تم في العام 2022 تم فتح 18 سوقا لـ46 نوعا من المنتجات.
وأوضحت قائلة: "أولا وقبل كل شيء، هذه هي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد تم تكثيف التعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين في مجال تجارة المواد الغذائية مثل مصر وتركيا والصين والهند".(نوفوستي)
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