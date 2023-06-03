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إقتصاد

عالمياً... تراجع في أسعار السلع الغذائية

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:00
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انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في أيار إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.
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وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في أيار مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة أيار هي الأدنى منذ نيسان 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في آذار 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة 1% عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.(العربية) 
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