ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94000 و94200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.