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إقتصاد

أكثر من 40% من المليارديرات تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.. تقرير يكشف

Lebanon 24
03-06-2023 | 23:00
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صحيح أن المليارديرات مثل إيلون ماسك وكيم كاردشيان يستحوذون على اهتمام كبير نتيجة نمط حياتهم، إلا أن تلك الفئة العمرية من المليارديرات أقل كثير من المتوقع.

فوفقاً لتقرير صادر عن شركة البيانات Altrata، فإن متوسط عمر المليارديرات هو 67 عاماً، وأن 10% فقط منهم أقل من 50 عاماً.
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وأشارت البيانات التي نقلها موقع Business Insider إلى ان أكثر من 40% من المليارديرات تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.

كما ذكر تقرير Altrata التكنولوجيا أصبحت مصدراً أكثر شيوعاً للانضمام لنادي المليارديرات.

وأضاف التقرير: "ومن بين المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، تحل التكنولوجيا في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كمصدر للثروة يليها خدمات الأعمال والمستهلكين وبعد ذلك الضيافة ثم الترفيه".

وتابعت: "لم يظهر أي من تلك الصناعات الرائدة لدى المليارديرات الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً."

وفي عام 2022، خسر إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وسبع مليارديرات آخرين من قطاع التكنولوجيا  مجتمعين نحو 575 مليار دولار في عام 2022.

ويُعد الإرث مصدر رئيسي آخر للثروة بين المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، فهم أكثر عرضة مرتين لهذا المصدر للثروة مقارنة بالأشخاص فوق 50 عاماً.(cnbc)


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