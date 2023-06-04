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إقتصاد

شركتان عربيتان في القائمة.. إليكم أفضل 10 خطوط جوية في العالم

Lebanon 24
04-06-2023 | 02:00
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تمكنت شركة Air NZ (طيران نيوزيلندا) من الحلول على رأس قائمة أفضل شركة خطوط جوية في العالم للعام السابع منذ 2013.

وجاء هذا التصنيف ضمن قائمة موقع AirlineRatings.com لتقييمات السلامة والمنتجات لدى الخطوط الجوية.
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ويأتي التصنيف الجديد بعدما حلت Qatar Airways (الخطوط الجوية القطرية) في المركز الأول على مدار عامين 2021 و2022.

وجاءت Air NZ كأفضل شركة خطوط جوية على مستوى الدرجة الاقتصادية، بينما تصدرت Qatar Airways القائمة على مستوى درجة رجال الأعمال، أما Singapore Airlines فكانت الأفضل على مستوى الدرجة الأولى.

وقال جيفري توماس رئيس تحرير AirlineRatings.com إن الخطوط الجوية النيوزيلندية احتلت المركز الأول على مستوى عدد من المجالات الرئيسية وبالرغم أنها كانت قريبة للغاية من المراكز الخمسة الأولى.

إليكم الترتيب:
1- Air New Zealand
2- Qatar Airways
3- Etihad Airways
4- Korean Air
5- Singapore Airlines
6- Qantas
7- Virgin Australia/Virgin Atlantic
8- EVA Air
9- Cathay Pacific Airways
10- Emirates
(cnbc)

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