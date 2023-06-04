شركتان عربيتان في القائمة.. إليكم أفضل 10 خطوط جوية في العالم

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تمكنت شركة Air NZ (طيران نيوزيلندا) من الحلول على رأس قائمة أفضل شركة خطوط جوية في العالم للعام السابع منذ 2013.وجاء هذا التصنيف ضمن قائمة موقع AirlineRatings.com لتقييمات السلامة والمنتجات لدى الخطوط الجوية.ويأتي التصنيف الجديد بعدما حلت Qatar Airways (الخطوط الجوية القطرية) في المركز الأول على مدار عامين 2021 و2022.وجاءت Air NZ كأفضل شركة خطوط جوية على مستوى الدرجة الاقتصادية، بينما تصدرت Qatar Airways القائمة على مستوى درجة رجال الأعمال، أما Singapore Airlines فكانت الأفضل على مستوى الدرجة الأولى.وقال جيفري توماس رئيس تحرير AirlineRatings.com إن الخطوط الجوية النيوزيلندية احتلت المركز الأول على مستوى عدد من المجالات الرئيسية وبالرغم أنها كانت قريبة للغاية من المراكز الخمسة الأولى.إليكم الترتيب:1- Air New Zealand2- Qatar Airways3- Etihad Airways4- Korean Air5- Singapore Airlines6- Qantas7- Virgin Australia/Virgin Atlantic8- EVA Air9- Cathay Pacific Airways10- Emirates(cnbc)