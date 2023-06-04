بشهر فقط.. الذكاء الاصطناعي يُطيح بـ 4 آلاف وظيفة إليكم التفاصيل

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كشفت بيانات Challenger, Gray & Christmas أن الذكاء الاصطناعي ألغى ما يقرب من 4 ألاف وظيفة في أميركا خلال شهر أيار فقط.ويشير هذا التقرير إلى سرعة التأثير الذي تحدثه التكنولوجيا الجديدة على سوق العمل.وتسارع الشركات في عمليات تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عدة مجالات مثل الكتابة والعمل المكتبي.ووفقاً للتقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي، فإن إجمالي عمليات التسريح عن العمل لدى الشركات التي تتخذ من أميركا مقراً لها بلغ 80 ألفاً في شهر أيار، بما يشكل قفزة بنحو 20% على أساس شهري، كما أنه يمثل زيادة بنحو 4 أضعاف مقارنة بمستويات 2022.فيما شكلت عمليات التسريح بسبب الذكاء الاصطناعي 3900 وظيفة أو حوالي 5% من إجمالي الوظائف المفقودة.وكانت بيانات تقرير الوظائف الأميركية أظهرت إضافة الاقتصاد 399 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهي مستويات أعلى من المسجلة في أبريل نيسان عند 294 ألفاً.وفي آذار الماضي، كشفت بيانات Goldman Sachs أن الذكاء الاصطناعي يهدد 300 مليون وظيفة بدوام كامل في أميركا وأوروبا.(cnbc)