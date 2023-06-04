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إقتصاد

انخفاض أسعار الطاقة سيكبح التضخم في أوروبا.. هذا ما كشفه محافظ بنك ايطاليا

Lebanon 24
04-06-2023 | 08:00
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أعلن محافظ بنك إيطاليا وعضو المركزي الأوروبي إغنازيو فيسكو ان الانخفاض السريع في تكاليف الطاقة سيساعد في كبح التضخم في أوروبا، مطالباً الشركات بعدم السعي لتعزيز هوامش الأرباح بالإبقاء على ارتفاع الأسعار لفترة أطول.
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وأوضح فيسكو في تصريحات صحافية أمس السبت أن المسألة الرئيسية كانت ماذا حدث للتضخم في الوقت الحالي بعد أن تراجعت أسعار الطاقة من القمم المحققة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: "أعتقد في الوقت الحالي سيكون هناك أيضاً تباطؤ في الزيادة في أسعار التضخم الأساسي كما نسميه، وهو ما ينبغي أن يعكس هذا الانخفاض على تكاليف الطاقة."

وتابع عضو المركزي الأوروبي: "إذا حدث ذلك..فإن السياسة النقدية هي بالتأكيد السياسة الصحيحة في الوقت الحالي حتى لو كنت سأضغط من أجل المزيد من نهج أكثر تدرجاً".

وكانت بيانات التضخم في منطقة اليورو عن شهر أيار أظهرت نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.1%، أي أقل من مستويات نيسان، كما أنه أقل مستوى منذ شباط 2022.(cnbc)



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