"أوبك+" يتفق على مستوى جديد.. والسعودية تخفض مليون برميل يوميا





وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للتحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة السعودية وروسيا، أنه تقرر أن يكون مستوى الإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.

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وعلى هامش الاجتماع، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر تموز لمدة شهر قابل للتمديد". قالت وكالة رويترز إن تحالف أوبك + اتفق، في اجتماعه على مستوى مستهدف جديد من إنتاج النفط.وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للتحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة السعودية وروسيا، أنه تقرر أن يكون مستوى الإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وعلى هامش الاجتماع، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر تموز لمدة شهر قابل للتمديد".

كما أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بعد الاجتماع، أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.



وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في نيسان.



وقال نوفاك، إن "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس، في الرابع من حزيران 2023".



كما أعلنت الإمارات أنها "ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وذكر بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أنه تقرر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.



وأشارت رويترز أنه بناء على حساباتها القائمة على بيان أوبك، فإن المنظمة ستخفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية.



وتضخ أوبك بلس نحو 40 بالمئة من إنتاج الخام العالمي مما يعني أن قراراتها لها تأثير كبير على أسعار النفط.



وساعد قرار شهر أبريل المفاجئ بخفض الإنتاج في زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات ليتجاوز سعر البرميل 87 دولارا لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. وسجل سعر خام برنت يوم الجمعة 76 دولارا للبرميل عند التسوية.