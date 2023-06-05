تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93600 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد