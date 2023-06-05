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إقتصاد
تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار
Lebanon 24
05-06-2023
|
02:32
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93600 و 93900 ليرة لبنانية للدولار الواحد
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